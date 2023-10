Joana Diniz surpreendeu os seguidores das redes sociais com uma partilha feita nas redes sociais esta sexta-feira, dia 27 de outubro, na qual revelou que aceitou um pedido de casamento.

A ex-participante da 'Casa dos Segredos' vai em breve casar-se com o agora noivo, Flávio Miguel, e a emoção ficou em evidência na publicação em causa.

"Disse sim! Vou casar, gente. Finalmente, decidi partilhar convosco este grande acontecimento na minha vida. Fui pedida em casamento na Madeira, no forte de São Tiago. Juro que não estava à espera e jamais me passou pela cabeça tal coisa. Íamos só tirar uns dias para namorar, como tantas outras vezes. Não notei nada de diferente no Flávio até que vamos jantar e deparo me com uma receção incrível e quando subo ao cimo do forte o acontecimento acontece. Não estava em mim e demorei uns dias a perceber que este momento tinha mesmo acontecido. Quase todas as mulheres têm o sonho de casar, sempre o tive. Vai acontecer", escreveu Joana, em primeiro lugar.

"Hoje, tenho noivo. Tive direito a um joelho no chão e palavras tão profundas. Com os nervos, não me lembro de nada até hoje. Fica o nosso olhar de dois eternos apaixonados. Estamos muito felizes e posso dizer-vos que hoje marquei a quinta e a data do casório. Não vos digo o dia, mas posso dizer que será em 2024", disse ainda Joana que, no final, agradeceu a Katia Aveiro por ter sido "cúmplice do Flávio neste dia tão especial".

