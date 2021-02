Joana Cruz decidiu usar peruca desde que rapou o cabelo devido as tratamentos contra o cancro de mama. Uma decisão que levou Raquel Strada a oferecer à amiga uma nova peruca.

Contudo, a animadora da RFM achou ao colocar o novo acessório que ficou parecida com... a cadela que surge num novo anúncio protagonizado por Sara Sampaio.

"Vi este vídeo no Instagram da Sara Sampaio e percebi que há algo semelhante entre as duas! As duas que é como quem diz... uma das minhas novas perucas é igual... à cadelinha", brincou Joana, que luta atualmente contra o cancro.

Sempre animada, a radialista fez um vídeo com a ajuda de Rodrigo Gomes onde mostra as semelhanças entre a sua peruca e o pelo da referida cadelinha.

"Obrigada à Raquel Strada na ponte com Helena Vaz Pereira na cedência do novo adereço. Obrigada ao Rodrigo Gomes pela edição do clip", pode ler-se ainda na legenda das imagens.

Ora veja:

Leia Também: Goucha não respeitou proibição de circulação? Apresentador explica tudo