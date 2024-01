Joana Câncio usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia tirada em casa na qual aparece com os filhos mais novos, Lourenço, de cinco anos, e Afonso, de quatro meses.

Na legenda, a atriz deixou um desabafo sobre os palpites que muitas vezes as pessoas dão sobre a educação dos filhos.

"'Ah! Mas não sais com eles?' Não, sozinha não saio. 'Ah, mas as crianças precisam de atividades!' Sim, eu brinco com eles. 'Ai, mas vê lá, eles precisam e precisam e precisam...'", começou por escrever Joana.

"Sim, precisam. De pais presentes, de amor, de conexão, de mimo. O resto acontece quando dá, mas o mais importante está aqui. Em casa. Por isso damos taaaaanto valor a estar. Só estar. Podem só parar de chatear? Mais mães por aí que também adoram estar em casa?", concluiu a atriz.

