Após ser alvo de críticas nas redes sociais por publicar fotografias em biquíni, Joana Amaral Dias respondeu à letra.

"Abunda por aí malta que não se impressiona de ver Marcelo em tronco nu ou Costa em calção à beira mar mas acha chocante, em pleno seculo XXI, ver uma mulher de fato de banho. Enfim, todo um lodaçal de preconceito e tentativas de adestramento", começou por escrever na legenda de uma recente fotografia em que aparece em biquíni.

"Mas entre esses, confesso que os meus prediletos são os que criticam os meus bikinis porque se vêm as minhas cicatrizes pélvicas. Pois é, é que se notam mesmo as costuras das cesarianas que fui obrigada a fazer para colocar os meus filhos no mundo. E até se notam os furos da laparoscopia a que fui sujeita por causa de uma gravidez ectópica que quase me tirou a vida e me deixou internada durante semanas. Queriam que eu escondesse a minha história e a minha identidade? Que me envergonhasse dessas lutas? Que andasse mais tapadinha? Calada e quietinha, também? Não faltava mais nada. Exacto. De uma maneira, de outra e mais daquela, o corpo da mulher é um campo de batalha. Marcas e sulcos. E com muito orgulho. Tenham um excelente Domingo", destacou de seguida.

Imagens e palavras que estiveram em destaque durante a conversa com Manuel Luís Goucha, esta quarta-feira, 29 de julho, no 'Você na TV', da TVI.

"Sinceramente, acho isto uma coisa banalíssima, estava de fim de semana. Quando estou a trabalhar, por exemplo aqui, estou com uma determinada roupa, é um certo contexto, se estou de fim de semana, estou de biquíni, não vou por um 'burquíni'", começou por dizer ao apresentador.

"Dizem que o biquíni é decotado.... não sei. Quando escolho os meus biquínis escolho porque gosto do modelito", frisou, afirmando que tais comentários são o reflexo da "sociedade que temos, machista, retrógrada".

"As redes sociais são só uma extensão daquilo que é a humanidade, são só um reflexo. Portanto, encontras o melhor e o pior, tal como nas pessoas encontras coisas incríveis, genialidade, empatia, altruísmo, mas também encontras o contrário, ódio, mesquinhez, inveja. Sinceramente, no século XXI, acho isto uma fotografia hiper banal", salientou.

Sobre o facto dos comentários serem feitos muitas vezes por mulheres, Joana Amaral Dias afirmou: "As mulheres são tão ensinadas no machismo quanto os homens. Às vezes, há mães a ensinarem as filhas a serem ainda mais machistas do que os seus filhos".

