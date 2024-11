Jimmy Carr tem vindo a mudar a sua aparência desde que alcançou a fama no início dos anos 2000, e também nunca escondeu que era adepto de procedimentos estéticos. Aliás, como destaca o Daily Mail, até se torna alvo das suas próprias piadas.

Entre transplante capilar ou botox, o comediante já confessou que fez algumas mudanças estéticas, e parece que está feliz com a sua aparência.

No entanto, em 2021, o humorista abriu-se sobre a "crise de meia-idade", admitindo que não estava feliz com o seu aspeto físico. Na altura, quando falou para o podcast 'Midpoint' de Gabby Logan, contou que "a primeira coisa que fez" foi tratar dos dentes. "No primeiro e no segundo dia fiquei 12 horas na cadeira", lembrou, afirmando que este tipo de procedimentos são "intensos".

Já em 2022 comentou que "toma muito óleo de peixe ômega-3 e tenta ter uma boa alimentação, e fazer desporto". "Graças às maravilhas do meu cirurgião plástico, espero que o meu filho não perceba que sou mais velho que os outros pais", confessou ainda.

"Ele irá falar comigo sobre os seus problemas porque, ao contrário dos outros pais, nunca pareci chocado ou surpreendido, desapontado ou triste, principalmente porque o botox roubou-me a capacidade de mexer a minha testa. Vou morrer como toda a gente, mas no meu caso grandes partes de mim não são biodegradáveis. Imagino que os meus dentes sobreviverão 'para sempre'", acrescentou.

Veja na galeria a transformação física do artista ao longo de 20 anos.

Leia Também: Castelo de Balmoral 'irreconhecível'. Aviso deixado aos visitantes