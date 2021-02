Era a notícia mais esperada pelos fãs da produção. Jesús Mosquera, protagonista de "Toy boy", acaba de confirmar publicamente que a série que a Netflix popularizou no início do ano passado vai mesmo ter uma segunda temporada. Os admiradores do ator espanhol de 27 anos já tinham percebido que o núcleo de strippers da produção tinha, nas últimas semanas, regressado aos treinos árduos para preparar as gravações da continuação da história mas a confirmação tardava. "Não podia estar mais feliz", assume o artista.

Descoberto enquanto treinava num ginásio em Málaga, no sul de Espanha, Jesús Mosquera tornou-se no protagonista masculino daquela que foi uma das séries da plataforma digital Netflix mais vistas em Portugal em março e em abril do ano passado. "Tanto eu como os meus colegas, falo por todos, adoraríamos fazer mais uma temporada", assumiu, em entrevista exclusiva, ao Modern Life/SAPO Lifestyle, em abril de 2020. "Mas, para isso, tenho que voltar a ficar em forma", advertiu, contudo.