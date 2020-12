Jessie J revelou que foi hospitalizada na véspera de Natal depois de ter ficado temporariamente “surda” por causa da doença de Ménière. Um episódio que foi destacado no Instagram pela própria cantora.

“Acordei e senti que estava completamente surda do meu ouvido direito, não conseguia andar direito”, explicou.

De referir que a doença de Ménière é uma patologia crónica do ouvido interno.

A artista, de 32 anos, disse ainda que lhe foi dada medicação e que está em casa a recuperar, depois de ter ido ao hospital. "Sinto-me muito melhor", afirmou.

Partilhando depois, no dia de Natal, uma nova fotografia no Instagram, Jessie voltou a falar sobre este episódio, destacando que tinha ido a um otorrinolaringologista e que foi diagnosticada com a doença de Ménière.

"Estou a ver 'Gambito de Dama' com um dedo a tapar o ouvido. Já vi o primeiro episódio quatro vezes porque não me consigo concentrar e parece que alguém rastejou para o meu ouvido e ligou um secador de cabelo", disse ainda.

Na mesma publicação, a artista também confessou estar com saudades dos amigos e família.

"Envio amor a todos os que precisam, estando ou não sozinhos. Todos nós precisamos de um pouco de amor extra. Este Natal pode ser um pouco estranho. Mas um na vida não é mau quando algumas pessoas não tiveram um único bom. Pensem no que têm esta semana, e não no que não têm", acrescentou.

Antes de terminar, apelou: "Lembrem-se de usar a máscara e tenham cuidado. Temos que trabalhar juntos para superar isto".

