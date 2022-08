Depois de se ter mostrado com um fato de banho e saltos altos na praia, Jessica Simpson voltou a exibir as curvas, mas desta vez em biquíni.

A celebridade publicou uma nova fotografia no Instagram onde conta que sem as crianças teve mais tempo para se dedicar ao look e ser mais 'criativa'.

Com um biquíni e um cinto a condizer, saltos altos e chapéu, foi desta forma que posou para a câmara, no quarto.

"Estás incrível, linda", pode ler-se entre as muitas reações na caixa de comentários.