O romance entre Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz mostra-se cada vez mais sério aos olhos dos fãs e, este fim de semana, o casal deu mais um passo na sua vida mediática ao 'assumir' a relação nas redes sociais.

Os ex-participantes do 'Big Brother - Duplo Impacto' estiveram este domingo no 'Somos Portugal', onde registaram aquela que foi a primeira foto de ambos partilhada no Instagram.

Jéssica e Gonçalo fizeram questão de publicar o registos nas respetivas contas e derreteram os seguidores, que se desfizeram em elogios e mensagens de felicitações aos 'pombinhos'.

Ora veja.

