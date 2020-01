Segundo a imprensa britânica, a canadiana de 39 anos esteve a cuidar do bebé Archie, filho de Meghan e de Harry, enquanto o casal voltou para o Reino Unido para fazer o polémico anúncio de que iriam abrir mão das suas funções reais.

As duas amigas, que têm quase a mesma idade, conheceram-se em 2011, quando Meghan morou em Toronto para gravar a série "Suits". Logo, perceberam ter vários interesses em comum, como gostar de ioga, moda e viagens.

Em vez de prejudicar a amizade, na verdade a entrada de Meghan para a família real aproximou-as ainda mais.

Mulroney, estilista que já trabalhou com a cantora Shania Twain e a esposa do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, Sophie, desempenhou um papel-chave durante o planeamento do casamento real, de acordo com a revista Vanity Fair.

A sua importância no evento, no entanto, foi muito além do 'dress code': Meghan deixou sob responsabilidade de Mulroney uma série de detalhes. Em maio de 2018, os filhos da estilista também participaram na cerimónia.

Sempre elegante, o seu vestido azul safira fez sucesso durante o casamento real na igreja de St. George, no Reino Unido, onde foi uma das convidadas mais privilegiadas, já que tinha um dos melhores campos de visão durante a cerimónia.

Nascida Jessica Brownstein, Mulroney casou-se com o apresentador Ben Mulroney, que também é filho de um ex-primeiro ministro canadiano. Em 2011, ela e as duas cunhadas fundaram a ONG Shoebox Project, na qual organiza doações de produtos de beleza e saúde feminina para mulheres sem-abrigo no Canadá.

"Um pouco de privacidade"

Desde o casamento, Mulroney tem sido muito requisitada. Com frequência, aparece no programa "Good Morning America", do canal de TV americano ABC.

Também foi contratada como estilista oficial de Mindy Kaling, atriz, argumentista e produtora americana, conhecida pelas séries "The Office" e "Late Night".

Um dos principais sinais da sua crescente popularidade pode ser visto pelo aumento de seguidores no Instagram. Atualmente, a sua audiência quadruplicou, registando mais de 360 mil seguidores.

Como precaução e para não parecer que beneficia da relação que tem com Meghan, a estilista procura não dar muita ênfase à amizade com a duquesa de Sussex nas aparições mediáticas.

Desde que Meghan se casou, Mulroney tem sido muito mais discreta nas publicações com a americana no seu Instagram.

"Todas as pessoas tem que ter um pouco de privacidade nas suas vidas", declarou a estilista canadiana à revista Harper's Bazaar, em março de 2019, na única entrevista que deu desde que a amiga se casou.

"Há coisas das quais nunca falarei", disse Mulroney sobre a sua amizade com a duquesa de Sussex.

Mas Mulroney também colocou em prática uma abordagem um pouco diferente. Em agosto, Meghan e Harry foram criticados por visitar o cantor Elton John na Riviera Francesa e esta comentou sobre isso nas redes sociais.

"Deveriam ter vergonha, brutamontes racistas", escreveu no Instagram, sem entrar em mais detalhes.

E na última quinta-feira (09), logo após o anúncio de Harry e Meghan, Mulroney voltou ao Instagram para compartilhar uma frase da cantora Gina Carey demonstrando apoio à amiga.

"Uma mulher forte encara um desafio de frente e pisca-lhe o olho", publicou.