Jéssica Galhofas denunciou nas redes sociais, esta terça-feira, dia 2 de janeiro, dois comentários ofensivos deixados na rede social X, antigo Twitter, e que visam a sua mãe.

"A mãe da Jéssica já tem idade para ter juízo. Péssimo. Ridícula. Para ser barraqueira que vá para as barracas e deixe as redes sociais. Deve gostar que tratem a filha dela desta forma", pode ler-se numa das partilhas em causa, numa referência a um comentário deixado pela mãe de Jéssica no qual é dito que Joana Sobral é "tresloucada" e que sempre gostou de Francisco Monteiro.

Jéssica cruzou-se as estas ofensas feitas à sua mãe e em relação às mesmas escreveu o seguinte: "Não se esqueçam que estão a falar da minha mãe apesar de tudo. Portanto vamos lá a ter calma, porque sou muito boa pessoa mas também sei ser má quando se toca nos meus. Que esteja certa ou errada no que diz ou no que faz só a ela diz respeito, portanto venho vos pedir com respeito que fiquem no vosso cantinho".

"Podem gostar como não gostar mas falar mal isso não admito a ninguém, mas a ninguém mesmo. Agradeço-vos que parem já com esses comentários e palavras, porque vocês também têm mãe em casa elas não iam gostar de todo de ler coisas a respeito delas. E agora vocês dizem-me 'mas a minha mãe não faria isto' e eu se não nascesse mulher, nascia homem, todos temos telhados de vidro não se esqueçam", concluiu.



© Reprodução Instagram

