Depois de terem sido pais pela primeira vez através de uma barriga de aluguer, em segredo, em 2018, Jessica Chastain e o marido, Gian Luca Passi de Preposulo, podem ter sido pais de novo recentemente.

Isto porque a atriz, de 43 anos, foi fotografada com uma criança ao colo, enquanto o marido levava a primeira filha, Giulietta, num carrinho de bebé, em Santa Monica, Califórnia, esta quarta-feira.

"Eles estavam muito divertidos", disse uma fonte ao Page Six. "O bebé parecia estar sempre a dormir", acrescentou.

Para ver as imagens do casal a passear com as duas crianças, clique aqui.

Leia Também: Apresentador Carson Daly e esposa foram pais de uma menina