Jessica Athayde viveu esta quarta-feira, 23 de fevereiro, um dia para esquecer... e as peripécias começaram logo pela manhã.

"Hoje o meu dia começou mal, logo a discutir com um senhor no trânsito e não sei se é por estar pré-menstrual fiquei com um feitio de cão o resto do dia", conta a atriz.

"Revirei tanto os olhos que qualquer dia fico com eles colados à nuca. Por isso eu e a dona desta porra toda (que já não vem aqui há muito tempo) mandamos mil corações a toda a gente que está a ter um dia meio estranho. Como eu", continua, juntando às suas palavras um conjunto de fotografias onde posa com uma das suas cadelas - a pequena Bali.

Já no fim da partilha, Athayde acabou por explicar o que tanto a irritou no trânsito matinal: "Mais alguém que se passa com malta que anda coladinho ao rabo do nosso carro?", questiona.

