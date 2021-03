Jessica Athayde tirou uns dias de férias e decidiu viajar com o filho. A atriz está em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores.

"Fizemos lindamente o voo para Ponta Delgada, até porque foi a dormir a maior parte do caminho, já não tenho braço para aguentar este leitão", começa partilhar com os seguidores a atriz, que sofreu um pequeno percalço com o filho já depois de ter aterrado nos Açores.

"Vomitou o carro todo a caminho do hotel (desculpa @seatportugal). Cheguei ao quarto ( óptimoooo ), despi a criança, vesti um fato de banho (que vou acreditar que encolheu) e aqui está... o meu pudim em relax", realça na legenda daquela que é a primeira fotografia oficial das férias.

"A última vez que estive cá foi a filmar 'Ilha dos Amores' [novela da TVI], que bom regressar depois de mais de 10 anos com o meu filho. Sim, o preto nos olhos é o rímel todo borrado. Fui a sorrir até ao quarto e só reparei quando me vi ao espelho . Who cares", pode ainda ler-se na legenda da amorosa fotografia de mãe e filho.

