Os últimos dias não foram fáceis para Jessica Athayde. Na sua conta de Instagram, a atriz partilhou com os seguidores que o filho, o pequeno Oliver, que completa dois anos em junho, esteve doente.

"Fim-de-semana de febres infinitas, ranhos e tosse, ida às urgências, mandar vir comfort/ junk food para mim, fazer comidas saudáveis e cheios de nutrientes para ele ficar melhor mas que nunca quis comer", descreve.

"Coração apertado de ver o gordo doente e em algumas horas do dia sem saber o meu nome, televisão a mais... porque desenhos de carros e construções de legos não preenchem um dia inteiro do Oli, vimos a rua pela janela, só hoje de manhã apanhamos um bocadinho de ar para ver as galinhas e as flores da nossa vizinha dona Antónia", completou.

