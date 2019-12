Quase a chegar aos 34 anos, Jessica Athayde vai despedir-se das 33 primaveras de uma forma diferente da que está acostumada. Como contou aos fãs através da sua conta de Instagram, a atriz está a preparar uma festa para celebrar a data com os amigos.

"E não é que sábado faço 34 anos? Não é que este ano decidi lutar contra a neura de fazer anos e festejar. Nunca gostei de fazer anos, nunca fui de fazer festas ou jantares, até costumo desligar o telemóvel para não ter de falar com ninguém. Este ano será diferente, vou rodear-me de amigos, pessoas que não vejo há muito tempo, pessoas de quem gosto e quero conhecer melhor, nada como dar oportunidade às amizades novas, comer bolo, dançar, e voltar para casa para abraçar o meu gordo que está incrivelmente fofo. Estou muito feliz por me despedir destes 33 anos, acreditem", escreveu na rede social, partilhou assim os seus planos para o próximo fim-de-semana, que vai se de festa.

Recorde-se que este será o primeiro aniversário da atriz na companhia do filho, o pequeno Oliver, que nasceu no passado mês de junho. O menino é fruto da relação terminada com Diogo Amaral.

Leia Também: Jessica Athayde mostra o filho Oliver no palco "pela primeira vez"