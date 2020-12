Esta segunda-feira, dia 21, Jessica Athayde completou 35 primaveras, data que fez questão de celebrar tendo em conta todos os cuidados recomendados por causa da pandemia.

Hoje, a atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual revela de que forma é que festejou o seu aniversário.

"Sabes que quando acabas a noite dos teus anos assim, é porque está tudo certo. O meu dia de anos angustia-me sempre e este ano acabou por ser uma das noites mais divertidas deste ano atípico", começa por escrever.

Entretanto, revela: "Tive um dia cheio de amor da minha família e amigos, balões, presentes, bolos, flores, mensagens, visitas inesperadas, telefonemas e cartões que aquecem o coração", acrescentando que teve a oportunidade de assistir a um concerto de Carolina Deslandes.

"Agradeço as mensagens todas e prometo numa sesta do Oli tentar responder a todas. Beijo enorme e agora desejem-me as melhoras que bem preciso", completa, referindo-se à inevitável ressaca.

