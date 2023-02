Jessica Athayde lembrou esta sexta-feira, 24 de fevereiro, um vídeo antigo da época em que estava grávida.

"Oito meses. Grávida na barriga e no rabo", brincou a atriz ao mostrar as imagens, em que aparece na praia com o amigo Sérgio Mota Soares.

Jessica Athayde deu à luz o primeiro filho em junho de 2020. Oliver nasce fruto da relação com o ator Diogo Amaral.

Veja o vídeo na galeria.

