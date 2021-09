Jessica Athayde decidiu brincar e 'imitar' Chiara Ferragni ao vestir um soutien igual ao da influencer. "Não é só a outra que anda a mostrar as maminhas na Internet", disse a atriz, muito divertida, num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

Após a partilha, houve quem considerasse que a atriz estivesse a mandar uma boca a Cristina Ferreira, que usou na festa de aniversário um conjunto composto por calças brancas de cintura subida, blazer preto e um top/soutien de pedras. No entanto, Athayde desmente tal alegação.

"Há coisas do diabo. Uma pessoa mostra as margaridas em plena internet, numa humilde porém digna imitação da prima Chiara Ferragni, até identifiquei a Madalena Abecasis que é da família da italiana, ou quase! Ou quem sabe da minha de forma a mostrar esta nova linha da intimissimi e uma alma neste nosso Portugal resolveu colar isto à roupa que a Cristina Ferreira vestiu ontem no seu aniversário, e usar-me como arma de arremesso", começou por destacar Jessica Athayde na sua página de Instagram.

"Isto podia ter mesmo imensa graça. Mas por acaso neste caso até não tem. Notícias de m**** no seu melhor. É que bastava só verem o story seguinte. Mas não tiveram tempo certamente", rematou.

