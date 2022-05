Jessica Athayde saiu em defesa de Catarina Gouveia, depois da atriz ter sido alvo de críticas no Twitter por causa da fotografia que escolheu para anunciar o nascimento da sua filha.

"Girl support girls [raparigas apoiam raparigas] quando dá jeito, não é? Que cansativo", começou por referir Athayde nas stories do Instagram.

"By the way [já agora], a Catarina Gouveia tem mesmo aquele cabelo sem passar uma escova, que eu vivi com ela e vi com os meus próprios olhos", garantiu.



© Instagram - Jessica Athayde

