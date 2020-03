Jessica Athayde usou as suas redes sociais para confessar aos seus seguidores que viveu esta quinta-feira o pior dia da sua quarentena. A atriz, que se encontra em casa com o filho Oliver de forma a evitar a propagação do novo coronavírus, sofreu de ataques de ansiedade.

"Ontem foi o pior dia para mim nesta quarentena, fui-me mesmo a baixo, ataques de ansiedade, medo sei lá... depois percebi que foi geral, depois também já sabia que mais tarde ou mais cedo ia bater este aperto", para ajudar a lidar com o seu estado de ansiedade, a estrela da TVI fez uma consulta online com a sua psicóloga. Apesar de não sair de casa, esta lembra que não parou de fazer terapia nesta fase.

Para os que como ela sofrem por não conseguir lidar com as emoções, Jessica deixa o conselho para que sigam as os diretos no Instagram de Bruno Nogueira. "Obrigatório a todos aqueles que sofrem de ansiedade verem", realça.

