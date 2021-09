A noite desta sexta-feira, 17 de setembro, ficará, com certeza, para sempre marcada na memória - e no coração - de Jessica Athayde. Na sua conta de Instagram, a atriz de 35 anos partilhou o vídeo de um momento único onde canta ao lado de Dino d'Santiago um dos temas mais conhecidos da história: 'What a Wonderful World' de Louis Armstrong.

"Como isto nunca mais se vai repetir e não tenho vergonha na cara de desafinar porque amo cantar, ontem a minha noite acabou com um momento épico a cantar com o @dinodsantiago (eu e mais 20 pessoas vá) mas só eu conto porque era eu ali colada já com um olho para a esquerda e outro para a direita", relata a artista.

"Que noite bonita", relembra.

Veja o momento na galeria.

