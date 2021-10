Jessica Athayde recorreu à sua conta oficial de Instagram para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde. A atriz, de 35 anos, garante estar bem melhor e quase recuperada da gastroenterite que o filho, Oliver, lhe pegou.

Cansada das muitas vezes em que já ficou doente devido a viroses que o pequeno Oliver trouxe da creche, Athayde resolveu usar as redes sociais para lançar um apelo:

"Não mandei os vossos filhos para a escola doentes, por favor. Uma coisa é com ranho, é irem com tosse, agora com febres e quando tiveram a vomitar, por favor, não", afirma.

