Jéssica Antunes homenageou a falecida avó ao mesmo tempo que assinalou uma data marcante.

"A minha avó era colo, açúcar e amor. Contava as histórias mais bonitas que eu já ouvira e cada dia sabia um bocadinho mais acerca da história dela. A mim, contava tudo", começou por recordar.

"Passava a maior parte do meu dia só com ela. Sabia de cor com que ingredientes fazia a minha sopa e o cheirinho a comida pela casa era algo muito característico. Fazia o meu prato preferido até eu pedir para mudar e o melhor arroz doce do mundo também era dela. Bebíamos chá de cidreira juntas, das ervas que ela plantava e apanhava no quintal. Ainda hoje me lembro do sabor daquele chá, mas nunca mais bebi igual", partilhou.

"Era nos olhos cinzentos dela que eu via a mulher forte e lutadora que vivia só para os dela e que se esquecia dela própria. Não é por ser minha avó, mas garanto-vos que nunca conheci ninguém tão doce", acrescentou.

"Perdi-a há sete anos. Foi o dia mais doloroso da minha vida. No entanto, em nenhum momento durante estes sete anos me esqueci do cheiro dela, do toque dela ou do sorriso dela. Parabéns avó. Amo-te. Morro de saudades", completou.

Leia Também: O vídeo divertido do filho de Jéssica Antunes: "Eu sou rico, tu és pobre"