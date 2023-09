Jéssica Antunes usou as redes sociais para manifestar uma preocupação com o filho, Isaac, de quase dois anos. Neste mês de setembro o menino vai pela primeira vez para a escola e a mãe não esconde as dúvidas que essa mova etapa lhe causa, ainda que saiba que isso faz "parte do processo".

"Amanhã vou ter a minha primeira reunião como encarregada de educação. Estamos a dias de dar início ao ano letivo do nosso bebé. Por sorte nossa, temos uma viagem marcada que vai atrasar a entrada na creche por uns dias... mas e quando chegar o dia?", começou por escrever Jéssica nas suas stories no Instagram.

"Sou muito prática e tento ser fria neste assunto porque sei que é a vida a acontecer. Faz parte do processo. Mas estive 20 meses com o meu bebé em casa. Havia dias que éramos só os dois", continuou, explicando depois que ninguém melhor do que a mãe para compreender o filho.

"Sou eu que decifro as palavras que ele diz. Sou eu que sei como é que ele gosta de comer, o que é que ele gosta de comer, o que é que ele gosta de dançar e ao que é que gosta de brincar. É por mim que ele chama quando faz dói dói e é no meu peito que ele adormece sempre. Setembro é já amanhã e este é tão agridoce", concluiu a ex-concorrente do 'Big Brother'.



© Instagram/ Jéssica Antunes

Recorde-se que atualmente Jéssica e o companheiro, Rui Figueiredo, esperam o segundo filho em comum.

