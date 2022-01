Dias depois de terem dado as boas-vindas ao primeiro filho, Jéssica Antunes e Rui Figueiredo levaram o menino para casa, este sábado, 8 de janeiro.

Foi no Instagram que os papás 'babados' destacaram este momento único, com vídeos da viagem para casa e a calorosa receção com o lar decorado a rigor.

De recordar que Isaac é o primeiro filho dos ex-concorrentes do 'Big Brother' e nasceu no dia 6 de janeiro.

Veja algumas imagens que foram partilhadas na rede social.

