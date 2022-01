Jéssica Antunes e Rui Figueiredo gravaram um vídeo para anunciarem aos espetadores da TVI que esta sexta-feira, 21 de janeiro, vão marcar presença no programa 'Dois às 10' para apresentarem o filho, o recém-nascido Isaac.

"Depois de terem vivido a maior experiência de vida no 'Big Brother - A Revolução', Rui Pedro e Jéssica Antunes continuam juntos e amor deu frutos: são pais do pequeno Isaac. Amanhã, um dos casais sensação do reality show mais famoso do mundo estão connosco para uma conversa muito especial", anuncia a produção do formato matutino da TVI ao partilhar as imagens nas redes sociais.

