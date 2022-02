Jéssica Antunes e Rui Figueiredo foram pais pela primeira vez há precisamente um mês. Isaac nasceu a 7 de janeiro de 2022.

A data especial foi assinalada nas redes sociais da antiga concorrente de 'Big Brother'.

"Esta é a perspetiva que tenho quando estamos no nosso momento a dois e é nestes olhos que eu vejo que estou realmente a fazer um bom trabalho, ou pelo menos tão bem quanto vou sabendo fazer", realça Jéssica ao legenda uma imagem onde amamenta o filho.

"É neste olhar que eu me perco todos os dias e são estes olhos tão espertos e ao mesmo tempo tão doces que explicam o porquê de neste momento afirmar ser a mulher mais completa e feliz do mundo", afiança, confessando, ainda assim, que nem sempre a maternidade é um 'caminho' fácil.

"Um mês. Um mês a aprender, a sorrir, a chorar e a crescer com ele. Nem sempre foi fácil. Acho até que nenhum dia é fácil. No entanto tenho a certeza que cada dia é único e é mais um passo dado nesta caminhada maravilhosa. Um mês que passou a correr mas que guardo no meu coraçãozinho para sempre, porque foi sem dúvida o mês mais especial de toda a minha vida. Um mês de Isaac e de uns pais completamente apaixonados", termina.

Leia Também: Jéssica Antunes gosta de beber soro: "O frasco vai-se na hora"