Jéssica Antunes e Rui Figueiredo revelaram esta semana o sexo e o nome do segundo bebé que está para nascer. O casal prepara-se para dar as boas-vindas a Benedita.

O sexo da criança foi anunciado num chá revelação, que ficou marcado com algumas críticas por causa de um vídeo onde se pode ver um fotógrafo a afastar uma criança para conseguir captar as melhores imagens.

A polémica veio à tona nas stories da página de Instagram de Jéssica Antunes, depois de ter sido questionada por um internauta sobre o assunto.

"Até agora abstive-me de qualquer comentário, ainda que com muita vontade de me expressar. No entanto, isto para mim é um não assunto. A pessoa em questão não só é um excelente profissional como é também da nossa família", começou por dizer a ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Acontece que, hoje em dia, as pessoas estão tão debilitadas psicologicamente que precisam de se agarrar a pequenos acontecimentos da vida de outras pessoas para camuflarem os grandes problemas que têm. E havia tanta coisa bonita para se dizer acerca daquele dia… que a necessidade de expor aquele momento foi ainda maior", acrescentou.

"Entristece-me muito que na atual sociedade haja tanta preocupação com a vida dos outros quando existem casos realmente graves e ninguém toma atitudes em relação aos mesmos", continuou.

"Os pais da criança estavam presentes. Estavam perto da criança, inclusive… Isto para quem comentou também a criticar a atitude dos pais, que supostamente não estavam por perto. Nem a criança, nem os pais da criança, nem o profissional e nem nós temos qualquer culpa da situação. Estamos todos de bem com a vida, felizmente. Toda a gente que ali estava está de bem com a vida. E o mundo precisa de mais pessoas assim", destacou ainda.

"Conclusão: a única polémica aqui é o mundo podre em que estamos inseridos. Isso sim, é preocupante", escreveu, por fim.



© Instagram_jessicaantunes__

Leia Também: Jéssica Antunes e Rui Figueiredo revelam sexo e nome do bebé