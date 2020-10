Jennifer Lopez aproveitou o fim de semana para passear em família pelas ruas de Beverly Hills, em Los Angeles, sem conseguir passar despercebida às lentes dos paparazzi.

A artista foi então vista com um visual oversize, algo incomum no seu estilo, uma vez que é adepta de peças justas, que evidenciem a sua silhueta.

Nesta ocasião, J.Lo usava calças de pinças, camisa de popelina branca e sapatos masculinos. No que toca a acessórios, completou o visual com uma pregadeira no pescoço e carteira da marca Coach, nota a revista Harper's Bazaar.

