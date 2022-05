Jennifer Lopez lamentou a morte de Ray Liotta através de uma publicação na sua conta de Instagram.

“O Ray foi o meu parceiro em ‘Shades of Blue’… a primeira coisa que me vem à cabeça é que ele era tão simpático com os meus filhos”, escreveu.

“O Ray era a epítome de um durão que por dentro tinha um coração mole… Acho que isso é que fez dele um ator tão bom de se ver. O verdadeiro ‘bom rapaz’”, notou

“A primeira vez que fomos ao set e fizemos a nossa primeira cena houve faísca e um respeito mútuo, ambos sabíamos que iria ser bom.

Gostamos de gravar as cenas juntos e senti-me sortuda por poder trabalhar e aprender com ele. Tal como todos os artistas ele era complicado, sincero, honesto e muito emocional”, completa, enviando cumprimentos à família do artista.

Recorde-se que Lopez e Liotta trabalharam na série da NBC entre 2016 e 2018.

