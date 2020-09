Jennifer Lopez e Maluma lançaram o mais recente projeto juntos - um videoclipe com duas partes que junta as canções de 'Pa Ti' e 'Lonely'.

O vídeo, que estreou no TikTok esta quinta-feira, tem uma reviravolta inesperada com a transição do tema 'Pa Ti' para 'Lonely'.

O videoclipe, dirigido por Jessy Terrero, foi destacado pela revista People, e pode ver o mesmo na publicação abaixo:

Siga o link

Leia Também: Jennifer Lopez 'não perdoa' e volta a mostrar corpo fatal aos 51 anos