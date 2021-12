Ben Affleck está no centro das atenções, especialmente entre os internautas, depois de ter falado abertamente sobre o casamento terminado com Jennifer Garner e a sua luta contra o álcool.

Numa entrevista ao 'The Howard Stern Show', o ator disse que "parte do motivo" de ter começado a beber bebidas alcoólicas foi porque "se sentia preso" no casamento com Jennifer Garner, de quem se separou em 2018.

Declarações que terão deixado a atual companheira, Jennifer Lopez, agradada.

De acordo com o Page Six, que cita uma fonte, Jennifer Lopez "está chateada". "Ela está a ser puxada para isto porque está a namorar com ele. Ela não quer ser arrastada para isto", acrescentou a fonte.

"Ela conheceu a Jennifer Garner. Esta a tentar conhecê-la melhor e aos filhos do Ben", continuou, afirmando também que "é imprudente e arrogante da parte de Affleck".

No entanto, uma outra fonte disse ao Page Six: "Isso simplesmente não é verdade e o foco está nas crianças".

De recordar que o ator e Jennifer Garner têm três filhos em comum, Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de 9. Por sua vez, Jennifer Lopez tem duas crianças, os gémeos Max e Emme, de 13 anos, em comum com o ex-marido, Marc Anthony.

Leia Também: Ben Affleck: Divórcio com Jennifer Garner fez com que deixasse de beber