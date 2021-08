Um ano depois de Georgina Rodríguez ter dado que falar na Internet por ter cometido um pequeno 'erro de moda' no Festival de Cinema de Veneza, eis que uma celebridade internacional volta a repetir a proeza.

Tal como aconteceu à namorada de Cristiano Ronaldo na edição de 2020 do evento, em 2021 Jennifer Lopez esqueceu-se de tirar a etiqueta de um dos looks que usou no evento.

A curiosa coincidência não passou despercebida ao olhar atento dos fãs e nas redes sociais as duas celebridades foram de imediato comparadas.

Georgina partilhou uma das montagens que agora circula nas redes sociais e ainda brincou com o facto de ter lançado uma "tendência" do Festival de Cinema de Veneza.

A imagem partilhada pela namorada de CR7© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez em Veneza, 2020:

A namorada de CR7 no momento em que foi fotografada com a etiqueta do casaco à mostra© Getty Images

Jennifer Lopez em Veneza, 2021:

Leia Também: Ups. Erro de moda de Georgina Rodríguez em Veneza torna-se viral