Jennifer Garner gosta de 'meter as mãos na massa' e preparar deliciosas refeições para a família. E esta quinta-feira voltou a surpreender os seguidores com um 'novo prato'.

A atriz, de 50 anos, preparou uma "pequena refeição perfeita" no mais recente vídeo do seu 'Pretend Cooking Show', e usou um ingrediente do quintal.

Inicialmente, Jennifer é filmada a apanhar uma maçã do lado de fora da sua casa e, de seguida, prepara muffins de maça e canela. Veja tudo no vídeo que está na publicação abaixo:

