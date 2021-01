Jennifer Aniston está de volta ao trabalho, como destaca a imprensa internacional, que não ficou indiferente ao novo visual da atriz.

Esta terça-feira, a artista, de 51 anos, partilhou no Instagram algumas imagens onde aparece ao lado do seu cabeleireiro de longa data, Chris McMillan, exibindo o novo look... mais loiro.

De referir que Jennifer está neste momento a gravar a segunda temporada de 'The Morning Show', estando também ocupada com a tão aguardada reunião de 'Friends'.

