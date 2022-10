Mathew Perry deu que falar ao longo desta semana por ter recordado a dura luta contra o vício do álcool. Aos 49 anos, o ator de 'Friends' esteve 'às portas da morte' depois de sofrer uma perfuração no cólon devido ao vício do álcool, drogas e medicamentos. No entanto, alguns amigos e colegas tentaram alertá-lo para a gravidade desta dependência.

Uma dessas pessoas foi Jennifer Aniston, com quem Perry dividiu o 'set' de gravações da popular série americana. A atriz terá dito ao colega que, tanto ela como o restante elenco, sabiam o quanto ele bebia.

"Imagine como foi assustador esse momento para mim", contou Perry ao recordar esta desconfortável situação numa entrevista à ABC News, que será emitida em breve.

"A Jennifer foi a pessoa que melhor percebeu a situação. Estou-lhe muito grato por isso", notou ainda.

Recorde que em 'Friends', Matthew Perry deu vida à personagem 'Chandler Bing', enquanto que Jennifer Aniston 'vestiu a pele' de 'Rachel Green'. A série, que teve 10 temporadas, foi emitida entre 1994 e 2004.

