Jennifer Aniston anunciou esta quinta-feira, 2 de setembro, que está prestes a dar a conhecer uma marca sua, LolaVie.

Sem adiantar grande pormenores, a atriz, de 52 anos, anunciou que vai lançar este novo projeto em breve. Na página de Instagram da marca, a data de lançamento está marcada para o dia 8 de setembro.

De acordo com o Page Six, houve um pedido de registo da marca a julho de 2019 na áreas de loção facial e corporal, gel de banho, velas e cuidados com o cabelo.

Dadas as imagens que já foram partilhadas na página de Instagram e no site da LolaVie, tudo indica que seja uma marca de produtos naturais.

Leia Também: Jennifer Aniston e David Schwimmer juntos? A reação oficial ao rumor