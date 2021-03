Jeff Lowe, conhecido pela sua participação no documentário 'Tiger King', sofreu um derrame num cassino de Oklahoma e há suspeitas de que poderá ter sido envenenado. As informações foram reveladas pela mulher do empresário, Lauren, em declarações ao site TMZ.

A esposa de Jeff Lowe diz tê-lo encontrado inanimado e sem respirar, durante a madrugada, no quarto onde estavam hospedados - no WinStar World Cassino.

"Achei que ele estava a morrer nos meus braços", conta, explicando que chamou imediatamente ajuda médica.

Levado para o hospital de helicóptero, o empresário conseguiu sobreviver a este grande susto... que para a mulher teve mão criminosa.

Após uma série de exames médicos não foi encontrada uma causa para o derrame, o que leva Lauren a acreditar que o marido poderá ter sido envenenado.

Em declarações à referida publicação, a esposa do empresário conta que o casal foi abordado por um homem estranho enquanto jantavam nesse mesmo dia e que este lhes ofereceu bebidas. Este poderá ter sido o momento do alegado envenenamento, mas a verdade é que nenhum dos exames médicos detetou qualquer tipo de drogas ou substância no corpo de Jeff Lowe.

O empresário, importa referir, já está em casa a recuperando após ter passado três dias internado no hospital.

