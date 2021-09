Jeannie Mai vive uma fase única da sua vida. A co-apresentadora do 'The Real' anunciou esta segunda-feira que está grávida do primeiro filho com o marido, o rapper Jeezy.

De lembrar que o rapper e a apresentadora casaram-se numa cerimónia discreta no passado mês de março, em casa. Um mês antes do casamento, Jeannie Mai descobriu que estava grávida, mas logo depois acabou por sofrer um aborto espontâneo.

Voltou a engravidar uma semana depois de terem trocados as alianças. "Foi o mais lindo sinal de que tudo é possível, que não és tu que controlas e que Deus tem um plano", explicou à Women's Health.

Mai e Jeezy começaram a namorar em 2018. Este é o segundo casamento da apresentadora - que se separou de Freddy Harteis em 2017 após 10 anos de casamento - e o primeiro do rapper, que já é pai de três filhos.

