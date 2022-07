José Cid juntou-se à onda de apoio para com Pedro Abrunhosa depois de o músico ter sido alvo de acusações por parte da Embaixada da Rússia.

O músico tronou público nas redes sociais um vídeo intitulado: 'Je suis Pedro Abrunhosa'.

"Aqui fica a minha solidariedade com a atitude do Pedro Abrunhosa. Tem todo o direito, com objetor de consciência que é, de acusar em palco o governo russo por aquilo que está a acontecer na Ucrânia", realçou, assegurando estar "incondicionalmente" ao lado de Abrunhosa.

A motivar as acusações da Embaixada da Rússia, recorde-se, estão declarações de Pedro Abrunhosa num espetáculo em Águeda. O músico já reagiu ao comunicado da embaixada e solicitou um posicionamento por parte do governo português.