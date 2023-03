Apesar de ter sofrido dois acidentes nos passados seis meses, Jay Leno mantém um espírito positivo, sem nunca perder o sentido de humor.

O comediante, de 72 anos, esteve à conversa com David Spade e Dana Carvey no podcast 'Fly on the Wall', falando das queimaduras que sofreu em novembro do ano passado.

"Esta orelha é novinha em folha... Quando te queimas as orelhas é como se fossem papel", disse Spade.

Note-se que este acidente aconteceu quando a celebridade estava a trabalhar num carro clássico na sua garagem. O rosto e peito ficaram seriamente feridos depois do referido incêndio.

Pouco tempo depois, Leno sofreu um acidente de mota, que resultou em duas costelas partidas e lesões no pescoço.

Leia também: Jay Leno mostra queimaduras de 3.º grau na cara à saída de hospital