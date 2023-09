Chegou ao fim a batalha judicial de Jason Sudeikis e Olivia Wilde pela custódia dos filhos.

O ator, de 48 anos, e a atriz, de 39, puseram um ponto final na relação em novembro de 2020 e algum tempo depois entraram com um processo em tribunal dado que não conseguiam chegar a acordo sobre a custódia dos dois filhos que têm em comum, Otis, de nove anos, e Daisy, de seis.

Novos documentos judiciais obtidos pelo Daily Mail mostraram agora que Jason concordou em pagar à ex-companheira 27.500 dólares por mês (cerca de 26 mil euros) de pensão de alimentos. As duas crianças vão repartir o tempo entre ambos os pais.

Este acordo acontece quase dois anos após o ex-casal entrar com um processo em tribunal e o valor foi estimado conforme os salários auferidos por Jason Sudeikis, que rondam os 10,5 milhões de dólares anuais (cerca de 9,9 milhões de euros) e o valor estimado da atriz no mesmo período de tempo, que é cerca de meio milhão de dólares (pouco mais de 470 mil euros).

"As partes concordam que a pensão de alimentos para os filhos menores no valor de 27.500 dólares por mês é suficiente para manter as necessidades dos filhos menores, considerando a posição de Jason na vida. É consistente com o melhor interesse de cada criança".

Os dois atores também concordaram com a guarda conjunta de Otis e Daisy, que irão passar uma semana em casa de cada um dos pais.

