Jason Priestley não podia estar mais infeliz com a notícia sobre a sua amiga e colega, Shannen Doherty - de referir que ambos fizeram parte do elenco da série 'Beverly Hills, 90210', onde interpretam Brandon Walsh e Brenda Walsh respeitvamente.

A atriz foi novamente diagnosticada com cancro, mas desta vez já numa fase avançada, notícia que foi comentada por Jason durante a conversa que teve com a revista People.

"Entrei em contacto com ela ontem quando soube da notícia", começou por dizer o ator, esta quarta-feira. "A Shannen foi uma grande parte da minha vida. Eu e a Shannen vamos ter sempre um vínculo muito significativo. Estou de coração partido com as notícias e desejo-lhe a ela e a sua família o melhor neste momento difícil", acrescentou.

