A saída de Jani Gabriel do programa 'Fama Show' foi anunciada este domingo, 28 de agosto, pela SIC. Minutos depois, a apresentadora reagiu através das redes sociais.

"A televisão é a minha paixão. Hoje fecho um ciclo muito importante para mim, despeço-me agora desta aventura que foi também minha ao longo destes 4 incríveis anos. Sem dúvida um desafio que me fez crescer, rir, chorar, conhecer pessoas fantásticas que tenho o privilégio de as levar comigo para a vida e outras no coração.

Não tenho palavras para agradecer a toda a equipa Fama Show que foi sempre incansável onde juntos fizemos todos os possíveis e os (quase) impossíveis para continuar a tornar este programa o sucesso que é!

É o fim deste projeto mas com vontade de agarrar outros desafios em televisão. Obrigada também a todos os que estiveram sempre comigo desse lado", pode ler-se.

Jani Gabriel integrou este formato da SIC durante os últimos quatro anos. A justificação para esta saída continua desconhecida.

