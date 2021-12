Dezembro é um mês muito ocupado para a família real britânica, no entanto Kate Middleton tem uma data ainda mais especial para celebrar no mês que se segue.

É que no dia 9 de janeiro de 2022, a duquesa de Cambridge irá completar 40 anos de idade, data que será comemorada com um evento mais privado, conforme nota a revista Hello!.

A publicação lembra que para o 30.º aniversário, em 2012, Kate "teve uma pequena reunião com a família e os amigos".

Ora, o mesmo deverá acontecer em breve, ainda mais em tempos de pandemia.

Recorde-se que Kate é a filha mais velha de Carole e Michael Middleton. Pippa e James Middleton são os nomes dos irmãos.

Leia Também: Por que razão Kate Middleton raramente passa o Natal com a sua família?