Dois dias depois de ter desistido do programa 'O Triângulo', Jandira Dias aceitou conversar com os jornalistas sobre a sua curta mas intensa participação no reality show.

Questionada sobre o que a levou a durante a gala de domingo, 26 de março, anunciar que iria abandonar o jogo, a angolana recusou revelar o motivo em concreto mas deixou escapar alguns pormenores.

"Não é [algo que se passa] só com os meus familiares, mas também comigo", referiu.

"Já dentro da casa recebi a informação de que as últimas análises que fiz acusou que tinha uma doença autoimune. Mesmo assim, pensei que podia dali a três meses fazer novos exames e perceber o que tenho", contou, dando conta de que este não foi o motivo da sua saída.

Jandira não se sente doente e nunca notou qualquer sintoma além de, por vezes, "os dedos das mãos incharem do nada". "Fora isso, estou ótima e, por mais que me digam que é uma doença sem cura, não vou deixar-me abalar por isso, acreditem. Sou uma mulher muito positiva", assegurou.

A decisão de desistir do reality show foi tomada apenas uma hora antes de a gala de domingo ter início, contou. "Uma hora antes de começar a gala, recebi informações sobre assuntos pessoais que me levaram a tomar esta decisão. Não porque eu queria, porque eu sabia que ainda ia ganhar este programa", explicou.

A influencer conta que "é um assunto que não dava tempo de resolver daqui a três meses, poderia ser tarde demais", e que foi por isso que decidiu imediatamente deixar o jogo.

Ainda que forte e cheia de confiança, Jandira não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre o estado de saúde da mãe.

"Não queria entrar em detalhes, porque se for para falar dela não vou conseguir, vou estar aqui a chorar. Não quero entrar em detalhes sobre ela", reagiu, dando conta de que a mãe, que se encontra em Angola, "não está bem".

A lutar para conseguir a nacionalidade portuguesa, Jandira sonha em conseguir visitar uma última vez a mãe e o país onde nasceu e cresceu. A viagem não está, contudo, prevista para breve e também não é ela ou o facto de precisar de tratar da sua nacionalidade o motivo para que tenha desistido da sua participação em 'O Triângulo'.

Jandira acredita que poderia ter vencido o programa e recusa para já desistir de concretizar este sonho. "Se conseguir resolver isso e houver possibilidade de voltar a entrar, eu entro. Mas enquanto isto não estiver resolvido, não", garante, confiante de que tudo se irá resolver rapidamente.

Leia Também: Jandira Dias choca ao desistir de 'O Triângulo': "Senti-me obrigada"