Jamie Foxx regressou ao set do filme 'Back in Action' depois de ter estado forçosamente afastado devido a um problema de saúde.

De acordo com o Page Six, o ator e a colega de elenco, a também atriz Cameron Diaz, foram vistos no local onde decorrem as filmagens, este sábado, em Atlanta, capital do estado da Geórgia, nos EUA.

Os atores pareciam estar de bom humor e há imagens que 'comprovam' a presença de ambos no set.

Jamie Foxx, recorde-se, foi hospitalizado em abril do ano passado devido a uma emergência médica. O ator esteve afastado dos holofotes durante algum tempo, tendo regressado aos olhares públicos em julho, mas sem revelar exatamente o que lhe aconteceu.