Jamie Foxx não ficou indiferente a uma despedida de solteira no Kiki on the River e decidiu 'juntar-se' à festa.

Uma fonte contou ao Page Six que quando o ator se apercebeu da presença das raparigas que estavam na despedida de solteira com chapéus de marinheiro, decidiu surpreendê-las.

"Ao início, elas não o reconheceram porque ele estava com a máscara, mas depois fez-se um clique e ficaram de boca aberta", acrescentou a fonte.

Jamie Foxx pegou no telemóvel de uma das raparigas e tirou uma selfie com o grupo.

Jamie Foxx© Reprodução Page Six - Contributed

Segundo o Page Six, o ator estava no restaurante para participar numa festa de aniversário.

