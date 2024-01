Jamie Dornan foi hospitalizado após sofrer sintomas semelhantes aos de um ataque cardíaco, após ter tido contacto com lagartas tóxicas.

O protagonista de 'Cinquenta Sombras de Grey', que é proprietário de uma casa no Meco, adoeceu durante umas férias em Portugal, depois de um jogo de golfe com seu amigo e jornalista Gordon Smart, que também apresentou sintomas que o levaram a procurar ajuda médica.

Gordon contou a história durante uma aparição no programa da BBC 'The Good, the Bad and the Unexpected'. "Divertimo-nos muito no primeiro dia, jogámos golfe, saímos, bebemos muito vinho e depois passámos para expresso martinis".

"De qualquer forma, no dia seguinte jogámos golfe e estávamos os dois absolutamente horríveis. Comecei a sentir um formigueiro na mão esquerda e depois no dormência no braço esquerdo. Sou filho de um clínico geral e pensei: 'Normalmente este é o sinal do início de um ataque cardíaco'".

Gordon foi tratado num hospital local e, quando voltou ao hotel, descobriu que Jamie tinha passado por uma experiência semelhante. "O Jamie disse: 'Meu caro, cerca de 20 minutos depois de teres saído, o meu braço esquerdo ficou dormente, a minha perna esquerda ficou dormente, a minha perna direita ficou dormente e eu dei por mim na parte de trás de uma ambulância'", revelou.

Os dois homens recuperaram totalmente e, mais tarde, descobriram que os sintomas provavelmente foram causados ​​por lagartas tóxicas.

"Acontece que nos deparámos com lagartas-do-pinheiro e tivemos muita sorte de sair vivos daquilo", concluiu Smart.

Leia Também: Jamie Dornan: "A primeira coisa que pensei é que era órfão"